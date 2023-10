Spaß für die ganze Familie: St. Veit lädt zum Oster­markt auf den Hauptplatz St. Veit an der Glan - Farbenfrohe Dekorationen, bunte Blumenbeete und ein vielseitiges Programm: Am Palmwochenende findet in St. Veit an der Glan ein Ostermarkt statt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) #GOODNews © Pexels / Oliver Wiesenberg

Der neugestaltete Ostermarkt startet am 31. März, um 8 Uhr am Hauptplatz mit zahlreichen Ausstellern. Der erste Markttag steht im Zeichen des Gartelns und die über den Tag verteilten Fachvorträge lassen die Marktbesucher gut informiert in den Frühling starten. Am Samstag stehen dann die kleinen Besucher im Vordergrund. Unter anderem gibt es die Möglichkeit zu basteln oder selbst Stockbrot zu backen. Außerdem startet um 12 Uhr eine Preisverlosung. “Ich freue mich schon sehr auf diesen bunten Ostermarkt, der für Jung bis Alt alles bietet, um sich so richtig auf das Osterfest und den Frühling einstimmen zu können”, so Vizebürgermeisterin Silvia Radaelli (SPÖ).

Bauernmarkt von 5. bis 8. April

Am Bauernmarkt wird zur Osterzeit außerdem alles angeboten, um sich kulinarisch für die Osterjause eindecken zu können. Von Schinken, Selchwürstel und Reindling bis hin zu Krenwurzel, Ostereier und Bauernbrot, hier wird man von 5. bis 8. April fündig. Zusätzlich gibt es allerhand Dekoratives und Florales, um das Osterfest mit den Liebsten noch bunter gestalten zu können.