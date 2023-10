Meistergruppe der Bundesliga Spielplan steht fest: Im Auftakt trifft Sturm auf Rapid Graz - Der Fahrplan für die Meistergruppe steht fest. Am Sonntag, dem 2. April 2023 beginnt die Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga 2022/23. Die Schwoazn beginnen mit einem echten Kracher zum Auftakt – zu Gast in Liebenau ist der SK Rapid Wien. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) © SK Sturm

Der Grunddurchgang ist Geschichte, der SK Puntigamer Sturm Graz hat mit fantastischen 48 Punkten aus 22 Spielen eine ausgezeichnete Performance geboten. Nun wurden die Punkte geteilt, hinter Salzburg gehen wir als Zweiter in die finalen zehn Partien der heurigen Meisterschaft. Am heutigen Dienstag wurde der Spielplan für die kommenden Wochen erstellt, die Ilzer-Truppe startet mit einem Heimspiel in die finale Phase der Saison: Gegner am Palmsonntag ist der SK Rapid Wien, der in Liebenau zu Gast sein wird. Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr.

Hier alle Partien im Überblick: 2. April: Rapid Wien (H) – 17 Uhr

9. April: LASK (A) – 17 Uhr

16. April: Austria Klagenfurt (A) – 14.30 Uhr

23. April: Red Bull Salzburg (H) – 17 Uhr

30. April: Austria Wien (H)*

7. Mai: Austria Wien (A) – 14.30 Uhr

14. Mai: Austria Klagenfurt (H) – 14.30 Uhr

21. Mai: Red Bull Salzburg (A) – 17 Uhr

28. Mai: Rapid Wien (A) – 17 Uhr

3. Juni: LASK (H) – 17 Uhr**

VERKAUFSSTART AM DONNERSTAG

Tickets für den Auftakt der Meisterrunde gibt es bereits ab Donnerstag (23. März), 10 Uhr in allen SturmShops sowie online für alle Black Member, Junior Member und Little Blackies. Auch das zweite Heimspiel der Meisterrunde gegen Red Bull Salzburg ist dann bereits im Verkauf. Der freie Verkauf startet ab Samstag (25.3.) in den SturmShops Seiersberg und Hans-Sachs-Gasse sowie online. Auch für das Spiel Sturm II gegen den GAK am 31. März in Kapfenberg gibt es ab Donnerstag Tickets im Verkauf.