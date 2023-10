Echtes Traumwetter: 20-Grad-Marke wurde heute in Kärnten geknackt Kärnten - Kaum zu glauben: Am heutigen 21. März 2023 wurde in Dellach im Drautal die 20-Grad-Marke geknackt! Auch in den kommenden Tagen bleibt es weiter mild. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) Auch am Faaker See konnte man heute extrem milde Temperaturen genießen, am wärmsten war es allerdings im Drautal. © 5min.at

In Kärnten ist am Dienstag, dem 21. März 2023, die 20-Grad-Marke geknackt worden. Am Nachmittag wurden bei der Wetterstation in Dellach im Drautal 20,5 Grad gemessen. Aber auch andere Städte und Gemeinden waren nah dran! So hatte es unter anderem in St. Andrä im Lavanttal und Ferlach 18,6 Grad. In Villach konnte man heute ebenfalls 18,5 Grad genießen und in Klagenfurt zeigte das Thermometer ebenfalls schon 18,2 Grad an. Auch in den kommenden Tagen bleibt es noch mild, bevor uns wieder ein Temperatursturz erwartet – wir haben berichtet.