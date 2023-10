Unbestimmten Grades verletzt Unfall mit Straßen­bahn: Kind (6) musste ins Kranken­haus Graz - Heute Nachmittag kam es zu einem Unfall mit einer Straßenbahn in Andritz. Ein sechsjähriges Kind wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (54 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Am heutigen Dienstagnachmittag wurde am Andritzer Hauptplatz ein Kind von einer Straßenbahn erfasst. Das Kind dürfte laut Angaben der Polizei sechs Jahre alt sein. “Es wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Kinderchirurgie des LKH eingeliefert”, so die Polizei auf Nachfrage von 5 Minuten. Näheres zum Unfall ist derzeit noch nicht bekannt.