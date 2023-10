Am 30. März Neues Biomode-Label eröffnet im Herzen von Graz Graz - Du liebst es nachhaltig und bio? Und bist dazu noch ein Fashion-Liebhaber? Dann wirst du bei dem neuen Modegeschäft "Peaces" bestimmt fündig. Am 30. März findet die offizielle Eröffnung statt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) © peaces.bio

Bisher konnte die Mode von Peaces im Kleiderkunst.Atelier in Peggau, auf Veranstaltungen oder auch im Onlineshop www.peaces.bio entdeckt werden. Nun ist das kleine Fairfashion-Label in die Grazer Innenstadt gezogen. Am 30. März findet die offizielle Eröffnungsfeier statt und schon jetzt können Besucher in der Stempfergasse 1/Bischofplatz 5 durch die aktuelle Kollektion stöbern. Die Kleiderstücke können auch ganz nach Wunsch und Maß angefertigt werden.

“Made in Austria”

2016 gründete Designerin Susanne Huber Peaces Biomode. Fair erzeugte Stoffe und auf Wasser basierende Farben sind für die Steirerin eine Selbstverständlichkeit. Mittlerweile zählen drei weitere Frauen zum Team von Peaces.bio. Gemeinsam haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihrer exklusiven und fairen Mode Freude zu bereiten. Der Großteil der Kollektion wird vor Ort in Graz gefertigt, ist also wirklich „made in Austria“. Dabei werden ausschließlich Stoffe verarbeitet, die aus nachhaltiger, fairer und naturschonender Herstellung stammen.

© Elisa Auer © Elisa Auer © Elisa Auer