Nahe der Autobahn

Feuerwehr im Einsatz: Wiese in Velden brannte

Velden am Wörthersee - Auf einer Wiese in Velden am Wörthersee brach Dienstagmittag aus bisher unbekannter Ursache ein Brand aus. Die Freiwillige Feuerwehr rückte zum Einsatz aus.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (41 Wörter)