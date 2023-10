Für 24 Euro im Monat

Non­stop Filme schauen: Mit diesem Abo könnt ihr so oft ins Kino gehen, wie ihr wollt

Graz - Kinofans aufgepasst: Mit dem "nonstop Kinoabo" könnt ihr so oft ins Kino gehen, wie ihr wollt - und das für einen monatlichen Beitrag von 22 bzw. 24 Euro. Durchaus verkraftbar, wenn man bedenkt, wie viel der Kinobesuch ansonsten kostet. Auch ein Grazer Kino macht bei dem "all you can watch" mit.