Wie cool ist das denn? Kanu-Nachwuchs über­zeugte beim Wildwasser-Slalom in Ljubljana Nötsch im Gailtal - Nachwuchsfahrer Max Steinbrenner vom Wassersportverein "Union Kanu-Club Südalpen" überzeugte am vergangenen Wochenende in der Klasse U14 im Kanu-Wildwasser-Slalom bei den internationalen Saison-Eröffnungsrennen in Slowenien. von Tanja Janschitz

Der Kanu-Nachwuchsfahrer Max Steinbrenner aus dem Gailtal erreichte am Samstag in seiner Altersklasse den ersten Platz vor den Slowenen Luca Zagar und Nino Pfeifer. Auch am Sonntag erzielte er hochgestuft in die Juniorenklasse U18 ein respektables Resultat. Steinbrenner schaffte in beiden Läufen jeweils das beste österreichische Ergebnis. Ein Start, der nicht besser hätte sein können, ist man sich beim Wassersportverein “Union Kanu-Club Südalpen” sicher.