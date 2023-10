Landesweite Reduktion Corona-Verdachts­fälle: Testungen werden künftig ein­geschränkt Kärnten - Die Corona-Verdachtsfalltestungen werden nun landesweit eingeschränkt und nur mehr von Montag bis Samstag zwischen 7 und 13 Uhr durchgeführt. Sonntags werden künftig keine mehr angeboten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) SYMBOLFOTO © Elisa Auer

“Für eine Verdachtsfalltestung kann man sich beim Gesundheitstelefon 1450 oder auf www.141.at/covidverdacht anmelden. Den Betroffenen wird daraufhin per SMS ein Termin zugeteilt”, erinnert Gerd Kurath, Leiter des Landespressedienstes. Aufgrund der reduzierten Testzeiträume werden die Abstriche allerdings nur noch einmal täglich in ein Diagnoseinstitut transportiert. „Wir gehen davon aus, dass es zu keiner Verzögerung bei der Auswertung der Testergebnisse kommen wird“, zeigt sich Kurath zuversichtlich und verweist darauf, dass die Ergebnisse der Verdachtsfalltestung den Betroffenen mittels SMS zugestellt werden und per eingefügtem Link abgerufen werden können.