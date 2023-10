Daumen drücken!

ARBÖ-Radteam aus Feld am See startet in die dritte Bundesliga-Saison

Feld am See - Am kommenden Sonntag, dem 26. März 2023, startet in Leonding die ÖRV-Radbundesliga 2023. Das ARBÖ Radteam Feld am See wird auch in dieser Saison wieder als einziges Kärntner Team mit dabei sein.

von Tanja Janschitz