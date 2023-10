Extreme Trockenheit Nach Wald­brand: Bezirk St. Veit ver­hängt Feuerverbot St. Veit an der Glan - Nach Villach-Land verhängt nun auch die Bezirkshauptmannschaft St. Veit an der Glan ein Feuer- und Rauchverbot im Wald. Grund ist die derzeit vorherrschende Trockenheit, welche die Ausbreitung von Waldbränden begünstigt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (100 Wörter) © FF Metnitz Artikel zum Thema Waldbrand­­gefahr: Jetzt gilt striktes Feuer­verbot im Bezirk Villach-Land

Ein Waldbrand in St. Salvator in der Gemeinde Friesach hielt am heutigen Dienstag, dem 21. März 2023, die Freiwilligen Feuerwehren St. Salvator, Metnitz, Grades, Friesach, Zeltschach und Micheldorf auf Trab – wir haben berichtet. Wenige Stunden später wurde im gesamten Bezirk St. Veit an der Glan ein Feuer- und Rauchverbot erlassen. Damit ist nun jegliches Feueranzünden sowie das Rauchen im Wald vorerst verboten. Der Grund: Die extreme Trockenheit begünstigt aktuell die Entstehung von Waldbränden. Wer gegen das Verbot verstößt, muss mit Geldstrafen von bis zu 7.270 Euro oder mit einer Freiheitsstrafe von bis zu vier Wochen rechnen.