Weltwassertag 2023 Lebensmittel Nummer Eins: "Wasser-Reserven auch für künftige Generationen schützen" Kärnten - Am heutigen 22. März wird weltweit der Wassertag begangen. Dieser wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um auf die Bedeutung der lebenswichtigen Ressource hinzuweisen und um Bewusstsein für den nachhaltigen Umgang damit zu schaffen. von Tanja Janschitz 3 Minuten Lesezeit (427 Wörter) © fotolia #68125438 Pixelot

“Als Wasserwirtschaftsreferent von Kärnten möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um auf die Bedeutung von Wasser für unser Bundesland hinzuweisen”, so Landesrat Daniel Fellner (SPÖ). Kärnten habe bereits in der Vergangenheit sehr viel getan, um die Wasserreserven auch für künftige Generationen zu schützen und zu bewahren.

Langfristig sichergestellte Wasserversorgung ist im Aufbau

Fellner: „Ziel ist es, dass die Bevölkerung in Kärnten immer natürliches Trinkwasser zu leistbaren Preisen, in bester Qualität und ausreichender Menge zur Verfügung hat. Denn Wasser ist das Lebensmittel Nummer Eins, das weiße Gold des dritten Jahrtausends. Mit dem Wasserverband Kärnten, der kurz vor seiner Gründung steht, sind wir diesem wichtigen Ziel einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Ein 100-Millionen-Euro-Megaprojekt, das noch unseren Enkeln und Urenkeln zugutekommen wird“. Die beteiligten Parteien beabsichtigen, in Kürze die Satzung des Wasserverbandes zu finalisieren und den Wasserverband mit den Städten als Gründungsmitgliedern zu errichten.

Wasser-Charta stellt nachhaltigen Umgang sicher

Von den Wasserexperten des Landes Kärnten erarbeitet und von der Regierung beschlossen wurde auch eine Charta zum Umgang mit dem wertvollen Nass: “Mit der Kärntner Wasser-Charta 2023 soll verdeutlicht werden, dass die Landesregierung sich ihrer Verantwortung bewusst ist und alles dafür unternimmt, den Zugang zu ausreichend sauberem Trinkwasser sicherzustellen. Im Gegenzug soll die Charta uns allen ein Ansporn sein, möglichst pfleglich mit der lebensnotwendigen Ressource Wasser umzugehen”, schließt Fellner.

Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) © LPD Kärnten/Walter Szalay

SJG Kärnten: “Wasser darf kein Luxusgut werden”

Die Sozialistische Junge Generation Kärnten (SJG Kärnten) zeigt sich “besorgt über die steigende Privatisierung von Wasserquellen”. Wasser sei ein Grundrecht und dürfe nicht zum neuen Öl- oder Goldrausch werden, so SJG-Landesvorsitzender Luca Burgstaller. “Wir müssen alles daran setzen, dass der freie Zugang zu Wasser für alle Menschen gewährleistet ist.” Man fordert nun strengere Gesetze zum Schutz von Wasserquellen seitens der österreichischen Regierung und der EU. “Wasser darf kein Luxusgut werden”, meint Burgstaller abschließend.

Grüne: “Schutz unserer Ressourcen oberste Priorität”

Am heutigen Welttag des Wassers hält Grünen-Landessprecherin Olga Voglauer fest, wie wichtig der Schutz dieser Lebensgrundlage ist: “Teile Europas sind schon jetzt mit Rekorddürren konfrontiert, und auch Kärnten ist massiv betroffen – Feuerwehren rücken bereits jetzt aus, um Trinkwasser zu liefern. Die zukünftige Landesregierung muss den Schutz unserer Ressourcen ganz oben auf ihre Prioritätenliste setzen.” Wasser sei nicht nur Grundlage allen Lebens, man brauche es auch, um zu wirtschaften. Nun müsse man, wenn man weiterhin ein gutes Leben haben wolle, auf Klimaschutz und Nachhaltigkeit setzen, fordert Voglauer.