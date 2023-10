Einsatz

Sirenen­alarm am Ossiacher See: Heu­ballen brannte lichterloh

Steindorf am Ossiacher See - Am Dienstagabend rückten die Freiwilligen Feuerwehren Tiffen, Steindorf, Feldkirchen und Bodensdorf - Tschöran zu einem Brandeinsatz nach Pfaffendorf aus.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (126 Wörter)