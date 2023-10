Dienstagnachmittag Unfall im Kreuzungs­bereich: Motorrad­fahrer verletzt Wolfsberg - Bei einem Verkehrsunfall auf der L139 Stefaner Straße wurde am Dienstag ein 61-jähriger Motorradfahrer verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst ins LKH Wolfsberg eingeliefert werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (60 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg rangierte am Dienstagnachmittag seinen Wagen an einer Kreuzung der L139 Stefaner Straße, um nach Norden zu fahren. Dabei dürfte er den herannahenden 61-jährigen Motorradfahrer übersehen haben. In der Folge fuhr der Biker dem Auto hinten auf und kam zu Sturz. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst ins LKH Wolfsberg eingeliefert.