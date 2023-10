In der Nacht auf Sonntag

Einbrecher stiegen über Balkontür in Villacher Hotel ein

Villach - In der Nacht auf den 19. März 2023 brachen drei unbekannte Täter in ein Hotel im Bezirk Villach ein. Jetzt ermittelt die Polizei in dem Fall.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (54 Wörter)