Fiese Masche Betrüger gaben sich als Finanz­amt aus: Villacherin verlor 378 Euro Villach - Weil eine 52-jährige Villacherin tatsächlich ein Schreiben vom Finanzamt erwartete, schenkte sie einer betrügerischen SMS Glauben und überwies 378 Euro an Betrüger. von Tanja Janschitz

Am frühen Sonntagmorgen trudelte eine SMS am Handy einer 52-jährigen Villacherin ein. In dieser wurde sie aufgefordert eine Zahlung an das Finanzamt zu leisten, da sie ansonsten von einem Gerichtsvollzieher am 20. März 2023 gepfändet werden würde. Da die Frau tatsächlich ein Schreiben vom Finanzamt erwartete, schenkte sie einer betrügerischen SMS Glauben. Sie überwies 378 Euro auf ein Konto ein, “was sich letztendlich als Betrug herausstellte”, heißt es seitens der Polizei.