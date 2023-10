Der Titelverteidiger kommt Der KAC-Gegner im Play-Off-Halbfinale ist jetzt bekannt Klagenfurt - Nach dem Seriensieg gegen den VSV kennt der KAC nun auch den nächsten Gegner im Play-Off-Halbfinale. Im Duell um den Finaleinzug bekommen sie es dabei mit dem Titelverteidiger zu tun. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (152 Wörter) © EC-KAC/Kuess

Nachdem sich gestern Abend auch der HCB Südtirol durch einen 3:2-Heimsieg nach Verlängerung und insgesamt mit 4:3 gegen die Black Wings Linz für das Halbfinale qualifiziert hatte, wurde dieses ausgelost. Der KAC kennt nun auch seinen Gegner – und er könnte kaum schwieriger sein. Die Klagenfurter müssen in den nächsten Tagen gegen den amtierenden Meister, den EC Salzburg, antreten. Diese haben ihre Aufgabe im Viertelfinale noch ein Spiel schneller erledigt und Fehérvár mit 4:0 nach Hause geschickt.

Halbinfale startet am Freitag

Mit dem KAC und Salzburg stehen übrigens auch die Vienna Capitals und der HCB Südtirol im Halbfinale. Damit sind nur noch jene vier Teams vertreten, die sämtliche Meisterschaften seit 2013 gewonnen haben. Das Halbfinale könnte also kaum hochklassiger sein. Das Serie des KAC gegen Salzburg wird am kommenden Freitag in Salzburg starten, am Sonntag findet dann auch das erste Heimspiel der Klagenfurter statt.