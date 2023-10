Betrüger am Werk Spittaler wollte 125.000 Euro und musste dafür blechen Bezirk Spittal an der Drau - Im Laufe zweier Monate hat ein Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau im vergangenen Herbst mehrere tausend Euro verloren, weil er auf einen Gewinn von 125.000 Euro aus war, die ihm eine vermeintliche Trading-Plattform versprochen hat. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (68 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels

Zwischen dem 6. September und dem 14. November 2022 hat ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau über eine Social-Media Plattform Nachrichten von einer vermeintlichen Trading-Plattform erhalten. Der 30-Jährige hat daraufhin mehrere tausend Euro einbezahlt – in der Hoffnung auf einen Gewinn in der Höhe von 125.000 Euro, der ihm versprochen wurde. Als er dann weitere 6.600 Euro einbezahlen hätte müssen, erstattete er jedoch Anzeige.