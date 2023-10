Regional gestaffelt In diesen Gemeinden gibt's weniger als 200 Euro Klimabonus Steiermark - Der Klimabonus ist in diesem Jahr regional gestaffelt - bis zu 200 Euro sind möglich. Obwohl viele steirische Gemeinden in der letzten Stufe sind und die Einwohner daher 200 Euro bekommen werden, gibt es auch einige Orte, wo es weniger Geld gibt. Wir haben die Liste für euch. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) © 5min.at

Bis zu 500 Euro waren es im vergangenen Jahr, dieses Jahr gibt es immerhin noch bis zu 200 Euro pro Person. Die Rede ist vom Klimabonus. Während letztes Jahr jeder Erwachsene 500 und jedes Kind 250 Euro bekamen, ist es dieses Jahr jedoch etwas differenzierter. “Zusammenfassend lässt sich dabei sagen: Je weiter die Alltagswege sind und je weniger Infrastrukturen wie öffentlicher Verkehr (ÖV) in der jeweiligen Gemeinde angeboten werden, umso höher ist der finanzielle Ausgleich”, heißt es seitens des Bundesministeriums. Ausgezahlt wird wieder im Herbst, die Auszahlung erfolgt wieder automatisch.

Selbe Voraussetzungen wie letztes Jahr

Die Voraussetzungen für die Auszahlung des Bonus sind noch die selben wie letztes Jahr. Nun soll eine Liste jener Gemeinden folgen, in welchen man in der Steiermark weniger als 200 Euro bekommt. In jenen steirischen Gemeinden, die nicht in der folgenden Liste aufscheinen, bekommt ihr die vollen 200 Euro pro Person. Hier könnt ihr euch die Karte und damit die Verteilung auch selbst anschauen.