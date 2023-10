Am 21. März war Vorpremiere "Beein­druckende Zahlen" in neuer Kärntner Fischerei-Doku Kärnten - 1.200 stehende Gewässer, mehr als 8.000 Flusskilometer und rund 15.000 Fischer: Mit diesen beeindruckenden Zahlen wartet die aktuellste ORF-Produktion "FischZeit in Kärnten" auf, die am Dienstag, den 21. März, Vorpremiere im Bildungshaus Schloss Krastowitz feierte. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (168 Wörter) Die neue Doku widmet sich ganz der Fischerei. © Sam Strauss

“Unsere wunderschönen Kärntner Naturjuwelen werden in dieser Ausgabe von Erlebnis Österreich in das beste Licht gerückt und bundesweit präsentiert”, war auch Landeshauptmann Peter Kaiser erfreut und fasziniert. Kelag-Vorstand Manfred Freitag, der Kooperationspartner der Produktion war, meinte, dass Wasserkraft seit 100 Jahren in der DNA der Kelag liege. Daher strebe man auch eine funktionierende Partnerschaft mit den Fischern an. “Man sollte immer das Gesamtgebilde im Auge behalten und mit wertschätzender Kommunikation untereinander ist das auch möglich”, so Freitag.

Nachfolger der “Petrijünger des Südens”

Der Obmann der Kärntner Fischereivereinigung, Eduard Blatnik, der selbst an der Produktion mitwirkte, zeigte sich über die gestrige Premiere der Dokumentation erleichtert. “Es ist ein toller Film geworden. Nach über 15 Jahren gibt es heute den Nachfolger der “Petrijünger des Südens” mit einem leicht veränderten Konzept und spannenden Szenen.” “FischZeit in Kärnten” ist übrigens bereits am Sonntag, dem 26. März, um 16.30 Uhr sowie am Freitag, dem 31. März um 10.45 Uhr, jeweils auf ORF2 zu sehen.