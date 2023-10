Vor dem Kunsthaus Grazer Riesen-Tampon wurde von Vandalen beschädigt Graz - Vorm Grazer Kunsthaus steht seit neuestem ein Riesen-Tampon, bzw. ein Auto in ein weißes Tuch gehüllt mit roten Farbklecksen, die das Blut darstellen soll. Schon nach kurzer Zeit ist es von Vandalen beschädigt worden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (104 Wörter) Künstlerin Anna Spanlang vor der Skulptur, die nach einem Zwischenfall, von einem Team an Helfern wiederhergestellt wurde. © Kunsthaus Graz/J.J. Kucek

Nach wie vor ist das Wort “Menstruation” ein schwieriges Wort. Selbst in der Werbung fließt meist nur blaues Wasser auf Binden. Judith Kratz und Anna Spanlang sieht diese Tatsache als Grund genug dafür an, ein Kunstwerk vorm Kunsthaus zu platzieren. Ein ganzes Auto ist dabei als Tampon “verkleidet”. Spanlang, die in der Kategorie “Bester innovativer Film” die letztjährige Diagonale gewonnen hat, zeigt aktuell im Kunsthaus generell viel von ihrem Werken. Das Werk vorm Kunsthaus hat jedoch deutlich mehr Aufmerksamkeit scheinbar auf sich gezogen, wurde es doch bereits nach kurzem von Vandalen beschädigt. Ein Team konnte es mittlerweile jedoch wieder herstellen.