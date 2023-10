Einbruch Un­bekannte räumten Glücks­spiel­automaten leer Lieboch - Drei bislang unbekannte Täter drangen Mittwochmorgen, 22. März 2023, in ein Gastlokal ein, brachen mehrere Glücksspielautomaten auf und stahlen das darin vorgefundene Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (68 Wörter) SYMBOLFOTO © unsplash.com

Gegen 5.15 Uhr brachen drei unbekannte Personen mittels einer Spitzhacke gewaltsam in ein Lokal ein. In der Folge brachen die Täter mehrere Glücksspielautomaten gewaltsam auf und stahlen die Geldkassetten samt dem darin befindlichen Bargeld in unbekannter Höhe. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Alarmfahndung konnten die Täter nicht ausgeforscht werden. Der entstandene Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.