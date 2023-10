"Saison noch nicht vorbei" Corona, Grippe & Co.: 14.000 Kärntner liegen im Kranken­bett Kärnten - Grippale Infekte, Corona und Influenza haben Kärnten teils noch immer fest im Griff. Fast 14.000 Kärntner hüten das Krankenbett. "Das zeigt, dass die Saison noch nicht vorbei ist", so ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (207 Wörter) © Alliance - Adobe Stock

Der Frühling brachte Sonnenschein und Plusgrade im zweistelligen Bereich nach Kärnten. Allerdings kann nicht jeder das herrliche Wetter genießen. So mancher verbringt seine Zeit momentan nämlich im Krankenbett. “Unerfreulicherweise sind die österreichweiten Krankmeldungen in der letzten Kalenderwoche wieder auf hohem Niveau”, so Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK).

Fast 300.000 Österreicher krank

Allein in der vergangenen Woche haben sich österreichweit 279.514 Personen bei der Österreichischen Gesundheitskasse krankgemeldet. Vor einem Jahr waren es tatsächlich noch weniger: Damals haben 264.992 ÖGK-versicherte Arbeitnehmer und Arbeitslosengeldbezieher eine Arbeitsunfähigkeitsmeldung eingereicht. In der Steiermark lagen letzte Woche 13.701 Personen im Krankenbett. 2022 lag die Zahl noch bei 13.015.

© ÖGK

Corona, Grippe & Co.: “Saison ist noch nicht vorbei”

Grippale Infekte, Influenza und Covid-19 haben die Kärntner immer noch im Griff. “Bei allen drei Erkrankungen sind die Zahlen stark gestiegen”, weiß Krauter. Von den erkrankten Kärntnern liegen 3.490 wegen eines grippalen Infekts und 43 wegen der Grippe flach. 807 Personen in Kärnten sind an Corona erkrankt. Die Zahlen zeigen, dass die Saison noch nicht vorbei sei, so Krauter. “Deswegen ist es ratsam, wieder verstärkt zur Maske zu greifen, um Ansteckungen und Weiterverbreitung zu vermeiden – vor allem dort, wo Menschen zusammentreffen. Auch die Händedesinfektion ist nach wie vor wichtig”, betont ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter.