Statt 650 gibt's nun 900 Euro Deutlich mehr "Gehalt" für diese Personen­gruppe in Kärnten Kärnten - Im 11. Semester ihres Studiums müssen Medizinstudierende das so genannte Klinisch-Praktische Jahr absolvieren - eine praktische Ausbildung von 48 Wochen. Bislang hat es dafür 650 Euro pro Monat gegeben, Kärnten erhöht diese Aufwandsentschädigung aber nun deutlich. von Phillip Plattner

“Nach der Steiermark sind wir das zweite Bundesland, das das Honorar deutlich erhöht. Und zwar um fast 40 Prozent auf 900 Euro”, teilt Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) mit. Markus Opriessnig, Präsident der Ärztekammer Kärnten, betont: “Die Anhebung der Aufwandsentschädigung für Studenten des Klinisch-Praktischen Jahres auf den Betrag von 900 Euro pro Monat ist ein absolut notwendiger Schritt in die richtige Richtung.” Als Interessenvertretung der Ärzte sehe man es auch als eine wesentliche Aufgabe, “uns für eine zufriedenstellende Honorierung der angehenden Kollegen in unserem Bundesland einzusetzen”, so Opriessnig.

“So bleibt Kärnten konkurrenzfähig”

Zufrieden zeigt sich auch Christopher Lobenwein, Referent für Turnus, Ärzteausbildung und Lehrpraxis der Ärztekammer für Kärnten: “Für viele Studenten stellt das Klinisch-Praktische Jahr eines der Hauptkriterien in der Entscheidung, an welchem Standort die Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt absolviert werden soll, dar. Die Erhöhung der Aufwandsentschädigung ist sehr erfreulich und zu begrüßen.” Damit würde der Standort Kärnten gegenüber den anderen Bundesländern weiterhin konkurrenzfähig bleiben, sind sich die Experten sicher.