Von Karsamstag auf Ostersonntag Ostern rückt immer näher: Das müsst ihr bei den Osterfeuern beachten Kärnten - Das Oster-Wochenende naht. Wie jedes Jahr tritt zu dieser Zeit eine Ausnahmeverordnung in Kraft. Osterfeuer sind demnach in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag grundsätzlich zulässig, müssen allerdings bei der Gemeinde spätestens vier Tage vorher angemeldet werden. von Phillip Plattner

Nicht mehr lange, dann ist auch schon wieder Ostern. Und mit Ostern kommen auch die Osterfeuer, die vom Verbrennungsverbot ausgenommen sind – zumindest in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag. Es gibt allerdings einige Bedingungen. Man muss sie nämlich spätestens vier Tage vor Abbrennen bei der Gemeinde melden und eine für das Osterfeuer verantwortliche Person bekanntgeben. Zudem dürfen ausschließlich biogene Materialien verbrannt werden, also unbehandelte, pflanzliche Materialien wie Stroh, Holz, Schilf, Baum- und Grasschnitt oder Laub.

Brennmaterial vor Abbrennen noch einmal umschichten

Im bebauten Gebiet greift zusätzlich die Kärntner Gefahrenpolizei- und Feuerpolizeiordnung: Der zuständige Bürgermeister muss das Osterfeuer bewilligen. Außerhalb des bebauten Gebietes ist auf etwaige zu Ostern aufrechte Waldbrandverordnungen aufgrund von Trockenheit zu achten, die es aktuell in den Bezirken Villach-Land und St. Veit an der Glan gibt. Die Umwelt-Belastung, speziell im Hinblick auf Feinstaub, ist am Oster-Wochenende besonders hoch. Hinzu kommt, dass viele Tiere den Osterhaufen als Unterschlupf oder Brutplatz nutzen. Daher sollte das Brennmaterial vor dem Abbrennen nochmal komplett umgeschichtet werden, um Tiere zu vertreiben.