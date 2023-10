Tragisch

Tödlicher Unfall auf A2: Für 27-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Laßnitzhöhe - Am späten Dienstagabend, 21. März 2023, ereignete sich auf der Autobahn (A2) in Fahrtrichtung Wien ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Wiener verstarb an der Unfallstelle.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (65 Wörter)