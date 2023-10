Mit 15. Mai steigen die Preise Strompreise in Klagenfurt drastisch erhöht: Arbeiter­kammer will jetzt vor Gericht Klagenfurt - Die Kritik der Arbeiterkammer an der Energie Klagenfurt ist aktuell groß. Mit 15. Mai werden dort nämlich die Energiepreise um mehr als 100 Prozent erhöht. Nun wird die AK Kärnten den Gerichtsweg beschreiten, um diese Vorgangsweise zu klären. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (218 Wörter) © Montage: 5min.at/Wrussnig

Die Vorgangsweise der Energie Klagenfurt, zuerst den Vertrag zu kündigen und mittels eines neuen Vertrages den Energiepreis unkommentiert zu erhöhen, sieht die Arbeiterkammer Kärnten rechtlich nicht geklärt. “Aufgrund der Rückmeldungen der Konsumenten, die sich nun Sorgen machen, dass sie am 15. Mai ohne Strom oder Gas dastehen, sehen wir uns als AK dazu verpflichtet, für Rechtssicherheit im Rahmen eines Musterprozesses zu sorgen”, hält nun Kärntens AK-Präsident, Günther Goach, fest.

Keine Mehrbelastung für die meisten Konsumenten

Wenn die Stadtwerke von ihrer Vorgangsweise nicht abrücken, die Energielieferung einzustellen, wenn man als Kunde dem neuen Vertragsangebot nur unter Vorbehalt zustimmt, ist es notwendig, einen alternativen Energieanbieter zu suchen. Hier steht der Tarifkalkulator der “e-control” zur Verfügung. Alle Konsumenten, die einen Jahresverbrauch von unter 2.900 kWh haben, erfahren durch die Preiserhöhung jedenfalls keine finanzielle Mehrbelastung, da bis zu diesem Verbrauch die Strompreisbremse bis 30. Juni 2024 wirkt.

“Gesetzgeber ist gefordert, hier zu handeln”

“Diese für die Verbraucher unübersichtliche Situation resultiert letztlich aus einem unzureichend regulierten Energiemarkt. Diese Rechtsunsicherheit darf nicht am Rücken der heimischen Konsumenten abgeladen werden. Der Gesetzgeber ist gefordert, hier endlich zu handeln. Überhöhte Preise, wie wir sie derzeit beobachten, sind für so ein zentrales Gut wie Energie, als Daseinsvorsorge, inakzeptabel”, so Goach abschließend.