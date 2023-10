Im ersten Quartal des Jahres Privat­insol­venzen in Kärnten gestiegen - weiterer Anstieg erwartet Kärnten - Laut dem "Kreditorenschutzverband 1870" (KSV1870) wurde im ersten Quartal 2023 in Kärnten bei 157 Privatpersonen ein Schuldenregulierungsverfahren eingeleitet - ein Plus von fast 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) © Coloures-Pic/ #41823166 / stock.adobe.com

Inflation, gestiegene Energiekosten, Preissteigerungen im Supermarkt – die wirtschaftlichen Herausforderungen sind enorm und belasten die Geldbörsen der Kärntner aktuell massiv. Aufgrund dessen ist es im ersten Quartal des Jahres zu einem Anstieg der Schuldenregulierungsverfahren um knapp 13 Prozent auf 157 Fälle im Vergleich zum Vorjahr gekommen. Das Vorkrisenniveau von 180 Fällen wurde dennoch noch nicht erreicht. Kärnten liegt damit im Bundesländervergleich auf dem vierten Platz.

Ergebnis hängt von finanzieller Unterstützung ab

Laut KSV1870-Analyse gingen in Kärnten durchschnittlich 67 Prozent aller Privatkonkurse 2023 auf das Konto von Männern, in 33 Prozent der Fälle sind Frauen betroffen. Für die folgenden Monate erwartet der KSV1870 einen weiteren Anstieg. “Die aktuelle Entwicklung wird sich in den kommenden Monaten fortsetzen bzw. beschleunigen”, ist man sich sicher. Das Ergebnis sei allerdings auch davon abhängig, wie sehr den Kärntnern in dieser aktuell so angespannten Situation finanziell unter die Arme gegriffen werde – “in Form von Energiekostenzuschüssen, Inflationsanpassungen oder auch betrieblichen Unterstützungsmodellen”, so Barbara Wiesler-Hofer vom KSV1870.