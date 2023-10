Gleich viele wie letztes Jahr 51 Kärntner Unternehmen 2023 bislang insolvent Kärnten - 51 Unternehmen waren laut dem "Kreditorenschutzverband 1870" (KSV1870) im ersten Quartal 2023 in Kärnten von einer Insolvenz betroffen, was exakt dem Vorjahresniveau entspricht. Bis Jahresende erwartet man aber mehr Pleiten. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (278 Wörter) © AdobeStock

Im ersten Quartal 2023 wurden 32 Insolvenzverfahren über Kärntner Unternehmen eröffnet. Zusätzlich wurden 19 weitere Insolvenzanträge mangels Vermögens der Schuldner abgewiesen. In Summe sind damit 51 Unternehmen insolvent, was dem Vorjahresniveau entspricht, wie der KSV1870 berichtet. Damit liegt man aber nach wie vor unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Im bundesweiten Durchschnitt sind die Unternehmensinsolvenzen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um mehr als 22 Prozent gestiegen. Nur in Vorarlberg (minus 13,3 Prozent), und im Burgenland (minus 2,5 Prozent) waren Rückgänge zu verzeichnen, in Kärnten liegt man auf dem Vorjahresniveau.

Passiva auf zwölf Millionen Euro gesunken

Die Passiva im ersten Quartal sind in Kärnten auf zwölf Millionen Euro gesunken, was ein Minus von 7,7 Prozent bedeutet. Damit bestätigt sich der jüngste Trend, dass die Fälle zuletzt immer kleinteiliger wurden. Darüber hinaus ist die Zahl der betroffenen Mitarbeiter von 80 Personen gegenüber dem Vorjahr unverändert. Zudem zeigt sich auch, dass es vor allem die Gläubiger sind, die Firmen in die Insolvenz schicken. “Zwei Drittel der Insolvenzeröffnungen erfolgte über Gläubigeranträge”, berichtet Barbara Wiesler-Hofer vom KSV1870.

Größte Insolvenz bisher bei 4,3 Millionen Euro Passiva

Die bislang drei größten Insolvenzfälle des Jahres in Kärnten betreffen die “GHL VertriebsGmbH” aus Treibach-Althofen mit Passiva von 4,3 Millionen Euro, die “Kapeller Naturholz Manufaktur GmbH” aus Feistritz mit Passiva von 1,5 Millionen Euro und die “Airborne Motion Pictures GmbH” aus Klagenfurt mit Passiva von 700.000 Euro. “Aus heutiger Sicht liegt es im Bereich des Möglichen, erstmals seit Ausbruch der Pandemie ein Jahresergebnis zu erzielen, das auf Vorkrisenniveau liegt”, erklärt Wiesler- Hofer. Für Kärnten wären das rund 300 Unternehmensinsolvenzen am Ende des Jahres.