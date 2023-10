"Wir sind die letzte Generation" Aus Protest: KFG-Politiker Alexis Pascuttini "klebte" sich am Radweg fest Graz - KFG-Politiker Alexis Pascuttini "klebte" sich heute in der Früh am Radweg in der St. Peter Hauptstraße fest. Mit dieser Aktion protestiert er gegen den Ausbau der Radwege und die Streichung der Parkplätze in Graz. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (282 Wörter) © KFG

„Wir sind die letzte Generation, die es noch schaffen kann, in Graz ein vernünftiges Verkehrskonzept durchzusetzen. Das bedeutet für uns ein Miteinander ALLER Verkehrsteilnehmer und kein Gegeneinander. Aktuell sind die Radfahrer in sämtlichen Verkehrskonzepten klar bevorzugt, was auf Dauer einfach nicht gut gehen kann, da viele Menschen aus den vielfältigsten Gründen nicht Radfahren können oder wollen”, führt Alexis Pascuttini vom (Korruptions-) Freien Gemeinderatsklubs aus.

Warum die “Klebe”-Aktion?

Millionen seien allein in den Radwegausbau investiert worden. “Radwege sollen da gebaut werden, wo es Sinn macht, aber nicht um jeden Preis und überall. Dieser Radweg in St. Peter hier wird beispielsweise kaum genutzt, hat in der Umsetzung aber Unsummen gekostet. Nun staut es sich hier Tag für Tag, die Bevölkerung leidet unter der dadurch entstehenden schlechten Luft“, erklärt Pascuttini die Aktion. Nach rund einer Minute war die „Klebe“-Aktion auch wieder vorbei.

Parkplätze werden gestrichen, Autofahrspuren entfernt

Aktuell herrsche großer Unmut in weiten Teilen der Grazer Bevölkerung wegen diverser Verkehrsmaßnahmen, so Pascuttini: “Egal ob Zinsendorfgasse, Neutorgasse oder in Außenbezirken wie Puntigam oder Gösting – überall werden aktuell Parkplätze ersatzlos gestrichen und Autofahrspuren entfernt. Der Innenstadthandel leidet, profitieren werden nur die im Umland liegenden Einkaufszentren.”

Ausbau des öffentlichen Verkehrs gefordert

Pascuttini fordert eine ausgewogene Verkehrspolitik unter Einbeziehung aller Verkehrsteilnehmer, und endlich einen gezielten Ausbau des öffentlichen Verkehrs. “Ist das öffentliche Verkehrsnetz gut genug ausgebaut, so wird auch der Anteil an Autonutzern in der Stadt von ganz alleine sinken. Aber nur auf Radwegausbau zu setzen und alle anderen Verkehrsteilnehmer mit Zwangsmaßnahem zu belasten, und sonst in allen Bereichen der Verkehrsplanung zu versagen, das ist zu wenig” kritisiert Pascuttini.