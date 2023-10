Zur Erhöhung der Sicherheit Klagen­furter Schnell­straße wird nun "endlich" ausgebaut Klagenfurter Schnellstraße - Mit dem Spatenstich zum Sicherheitsausbau der Klagenfurter Schnellstraße (S37) fiel der Startschuss für eines der wichtigsten Verkehrssicherheitsprojekte in Kärnten. Der nun beginnende Sicherheitsausbau wurde auf Basis von Studien der Straßenbauabteilung des Landes gemeinsam mit der ASFINAG entwickelt. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (271 Wörter) © 5min.at

“Was lange währt wird endlich gut. Mit dem heutigen Spatenstich zum lange und hartnäckig geforderten Sicherheitsausbau wird die Klagenfurter Schnellstraße eine echte Sicherheitsstraße”, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ). Der Ausbau sei ein sichtbares Zeichen dafür, wie wichtig den Verantwortlichen Verkehrssicherheit sei. Bei der ASFINAG bedankte sich Kaiser noch einmal dafür, dass in für Kärnten schwierigen Zeiten Projekte vorgezogen und damit wirtschaftliche Impulse gesetzt wurden. Auch Landesrat Martin Gruber (ÖVP) sprach von einem Freudentag. “Wir haben lange für diesen Sicherheitsausbau gekämpft.”

“Herzensangelegenheit” für Asfinag

Auch die Asfinag sah das Projekt als eine “Herzensangelegenheit”. Rund 65 Millionen Euro investiert die Asfinag für den ersten Abschnitt, insgesamt investiert man in ganz Kärnten heuer 135 Millionen, im kommenden Jahr dann 175 Millionen Euro. Man sei bemüht darum, die zwangsläufigen Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmenden während des Ausbaus, so gering wie möglich zu halten. Es werde aber Wochenenden geben, an denen die gesamte S37 im Baustellenbereich gesperrt werden wird müssen.

Im Sommer 2025 ist erster Abschnitt ausgebaut

Ab sofort kann die ASFINAG den ersten sechs Kilometer langen Abschnitt zwischen St. Veit-Süd und Nord ausbauen. Wesentlichster Bestandteil des Projektes ist die Verbreiterung der Straße um fünf Meter, wodurch die Errichtung einer Mitteltrennung möglich wird. Nach Abschluss der Arbeiten im Sommer 2025 gehört der gefährliche Gegenverkehr damit der Vergangenheit an. Insgesamt müssen im Zuge des Sicherheitsausbaus auch sechs Brücken neu gebaut werden, ebenso wie Pannenbuchten, zwei Parkplätze, Wildschutzzäune entlang der Strecke und etwa 5.000 Quadratmeter Lärmschutzwände, um die Bevölkerung zu schützen.