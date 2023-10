Ticketverkauf startet bald

Cool: Bryan Adams kommt heuer nach Graz

Graz - Sei es "Summer of '69" oder "I do it for you" - jeder kennt die Hits von der kanadischen Rocklegende Bryan Adams. Am 14. Dezember können ihn seine Grazer Fans hautnah in der Stadthalle erleben. Der Ticketverkauf startet noch diese Woche.

