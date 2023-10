Statt 8,3 Prozent Graz be­schränkt Miet­erhöhung für Gemeinde­wohnungen auf 2 Prozent Graz - Immer mehr Menschen können sich die Wohnkosten nicht mehr leisten. Eine Teuerung folgt auf die nächste: Strom, Heizung, Mieten, auch die Preise für Möbel, Geräte, Reparaturen steigen ungebremst. Mit 1. April erfolgt eine weitere Erhöhung um 8,6 Prozent. Die Bundesregierung hat heute eine Wohnkostenhilfe in Form einer Einmalzahlung angekündigt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (218 Wörter) © pixabay.com Artikel zum Thema Jetzt fix: Doch keine Mietpreis­bremse, dafür kommt Bonus

Schon vor der Teuerungswelle musste sich etwa die Hälfte der Haushalte bei allen anderen Ausgaben einschränken, um die Wohnkosten finanzieren zu können. Die aktuelle Entwicklung gibt Anlass zur Sorge, denn immer mehr Menschen sind auf staatlichen Hilfen angewiesen. Seit Jahrzehnten sind die Wohnkosten in Österreich der größte Preistreiber. In den vergangenen Jahren sind diese stark gestiegen. Die Löhne und Gehälter haben sich aber bei Weitem nicht im selben Ausmaß erhöht.

Graz beschränkt Erhöhung heuer auf 2 Prozent

In Wohnungen mit freier Mietzinsbildung (frei finanzierte Neubauten) kann der Vermieter entsprechend der vereinbarten Indexklausel erhöhen. Im Gegensatz dazu besteht bei Wohnungen im öffentlichen Eigentum die Möglichkeit, Mieterhöhungen auszusetzen oder in sozial verträglicher Weise zu erhöhen. In den Gemeindewohnungen im Eigentum der Stadt Graz etwa werden die Mieten heuer um 2 Prozent und in folgenden Jahren 2024-2026 um weitere insgesamt 4 Prozent.

“Besorgniserregende Entwicklung”

“Dass immer mehr Mieterinnen und Mieter von staatlichen Hilfen abhängig werden, ist eine besorgniserregende Entwicklung. Die ständige Unsicherheit, ob die Wohnung in ein paar Monaten noch bezahlbar ist, ist unzumutbar, vielen bleibt kaum noch Geld für andere Ausgaben. Deshalb wird die starke Erhöhung in den städtischen Gemeindewohnungen in Graz nicht weitergegeben, sondern begrenzt, heuer mit 2 Prozent”, so Bürgermeisterin Elke Kahr.