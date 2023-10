Feinkost aus dem Süden "il.Cavolobianco": Pärchen aus Kärnten startet mit leckerem Online-Business durch Kärnten - "Feinste Ware aus dem Süden für alle Feinschmecker, Genießer und Entdecker", so kurz und knackig beschreiben Sarah und Raphael ihre Produkte. Das junge Pärchen hat den Schritt gewagt und ist mit einem Online-Shop in die Businesswelt eingestiegen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (149 Wörter) © KK/Privat

Amore geht bekanntlich durch den Magen und auch die Liebesgeschichte von Sarah und Raphael, zwei Feinschmecker aus Kärnten, findet ihren Ursprung in Bella Italia. “Seit fünf Jahren teilen wir nicht nur unseren Lebensweg, sondern auch die Liebe zum Süden und zu italienischen Delikatessen“, schwärmen sie im Interview mit 5 Minuten.

Bio-Produkte aus kleinen Manufakturen in Italien

Nun teilen sie nicht nur ihren Lebensweg, sondern auch die Verantwortung für ihren brandneuen Onlineshop mit dem klanghaften Namen “il.Cavolobianco“. Angeboten werden hier Feinkostwaren aus Italien. “Unsere Produkte stammen aus regionalen (Familien-) Betrieben und kleinen Manufakturen in Italien. Wir legen großen Wert auf Bio-Qualität. Außerdem wollen wir unser Produktsortiment stetig erweitern“, erzählt Sarah im Interview. Wer also auf den Geschmack gekommen ist, kann die Ware in Klagenfurt oder Graz gratis abholen und für alle anderen gibt es einen Versand nach Österreich oder Deutschland.

Good to know Auf Instagram ist das Pärchen übrigens sehr aktiv und teilt Informationen zu ihren Produkten, Behind the Scenes Einblicke und ihre liebsten italienischen Rezepte.