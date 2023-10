Vertragsangebot abgelehnt Goalie Alexander Schmidt verlässt die VSV-Adler Villach - Schock für die Fans: Alexander Schmidt wird den EC VSV verlassen. Ein entsprechendes Vertragsangebot der „Adler“ hat der Goalie abgelehnt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (125 Wörter) © VSV / Krammer

“Nach langen Verhandlungen, bei denen Alexander auch immer wieder seine Bereitschaft angedeutet hat, in Villach bleiben zu wollen, hat er sich nunmehr doch anders entschieden”, bestätigte heute VSV-Finanzvorstand Andreas Schwab.

VSV-Vertragsangebot abgelehnt

Man habe ihm einen Vertrag angeboten, der ihm in der kommenden Saison eine zweistellige Anzahl an Einsätzen in der win2day ICE Hockey League sowie die Position als erster Torhüter beim Kooperationsklub Kitzbühel garantiert hätte. “Wir waren der Meinung, dass dies das beste für seine weitere Entwicklung sei”, so Schwab weiter. “Alexander hat sich jedoch gegen unser Angebot entschieden, was wir sehr bedauern. Wir wünschen ihm alles Gute für seine weitere Entwicklung und hoffen, dass er eines Tages wieder das VSV Tor hüten wird.”