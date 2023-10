Großräumige Umleitung ÖBB-Tauern­tunnel ab 12. April gesperrt Tauerntunnel - Der Tauerntunnel wird zwischen 2024 und 2025 komplett modernisiert, doch auch heuer müssen noch dringende Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden. Dafür wird der Tunnel von 12. April bis 17. Mai 2023 gesperrt; der Personenfern- und Güterverkehr großräumig umgeleitet. Auch die Autoschleuse Tauernbahn ist von dieser Sperre betroffen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (303 Wörter) © ÖBB / Limpl

Im Zuge der laufenden Überprüfungen des Tunnels hat sich gezeigt, dass im Bereich Portal Böckstein auf einer Länge von rund 20 Metern umfangreiche Stützmaßnahmen notwendig sind, welche nicht bis Herbst 2024 aufgeschoben werden können. Dazu muss der Tauerntunnel komplett gesperrt werden. Die ÖBB bitten um Verständnis.

Schienenersatzverkehr und Fahrplanänderungen

Zwischen Bad Gastein und Mallnitz-Obervellach können in diesem Zeitraum keine Fernverkehrszüge fahren. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wird für Reisende zwischen Kärnten und Salzburg im Abschnitt von Bischofshofen bis Spittal-Millstättersee in beiden Richtungen ohne Zwischenhalt für sie eingerichtet. Auf der Nordseite bedienen die Fernverkehrszüge weiterhin die Halte Dorfgastein, Bad Hofgastein und Bad Gastein, auf der Südrampe wird Mallnitz-Obervellach weiterhin angefahren. Zusätzlich kommt es in diesem Zeitraum zu Fahrplanänderungen.

Während der Bauarbeiten müssen auch mehrere Nachtzug-Verbindungen umgeleitet bzw. in diesem Bereich ebenfalls im Schienenersatzverkehr geführt werden. Betroffen ist dabei auch der Autoreisezug zwischen Villach und Feldkirch der ebenfalls nicht verkehrt. Fahrgäste werden von den ÖBB gebeten, in diesem Zeitraum die geänderten Reisebedingungen zu berücksichtigen sowie Kundenwege, Hinweisschilder und Aushänge vor Ort zu beachten.

Umleitung und Ausfälle von Nachtzügen NJ 294/295 München Hbf - Rom/La Spezia und NJ 40466/40236 Wien Hbf - Venedig werden über Selzthal umgeleitet

EN 414/415 Zagreb - Stuttgart Hbf werden über Spielfeld umgeleitet

NJ 236/237 Stuttgart - Venedig entfällt

Autoschleuse ist von der Sperre betroffen

Aufgrund der Sperre fällt in diesem Zeitraum auch die Autoschleuse Tauernbahn aus. Für Reisende mit Fahrrädern ist die Benutzung des Schienenersatzverkehrs zwischen Bischofshofen und Spittal-Millstättersee nicht möglich. Für bereits gebuchte Fahrradreisen (Agenturbuchungen) wird vom 28. April bis 17. Mai eine Ersatzbeförderung mit Bussen zwischen Bad Hofgastein und Mallnitz-Obervellach und retour mit einer Kapazität von 35 Plätzen angeboten. Ab 11. April 2023 können freie Kontingente auch für Einzelreisende gebucht werden. Die ÖBB bitten um Verständnis für die notwendigen Bauarbeiten und empfehlen ihren Fahrgästen, sich vor Fahrtantritt über ihre geplante Verbindung zu informieren und entsprechende Zeitreserven einzuplanen.