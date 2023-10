Leser berichten Kampfjets über Kärnten: "Sie waren im Tief­flug unterwegs" Spittal an der Drau - Mehrere 5 Minuten Leser berichteten am Dienstagabend von Kampfjets am Spittaler Nachthimmel. Eine Nachfrage beim Militärkommando Kärnten brachte schnell Klarheit: Sie waren Zeugen einer spektakulären Abfangübung. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (110 Wörter) Leserstory © Markus Zinner/Bundesheer

“Was ist um 19.25 Uhr über Spittal an der Drau geflogen?” – Mit dieser Frage wandte sich Denise am Dienstagabend an 5 Minuten. Tags darauf schildert uns auch Thomas: “Da waren gestern drei Kampfjets im Tiefflug über Spittal unterwegs. Es hat fast so ausgesehen, als würde ein Jet von den beiden anderen verfolgt werden. Sie waren zirka zehn Minuten sichtbar, bevor sie weiter Richtung Gailtal flogen.” Beide möchten wissen: “Was war da los?”

Abfangmanöver trainiert

“Allen Anschein nach dürfte es sich hierbei um eine Abfangübung gehandelt haben”, kann Major Christoph Hofmeister vom Militärkommando Kärnten auf Nachfrage von 5 Minuten beruhigen. Anderweitiges sei ihm jedenfalls nicht bekannt.