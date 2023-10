Im Bezirk Klagenfurt Osterfeuer sind heuer erlaubt, jedoch: "Recht­zeitig anmelden" Klagenfurt - Osterfeuer sind im Bezirk Klagenfurt auch heuer wieder erlaubt. Wer das Abbrennen eines solchen Feuers plant, muss dieses jedoch vorher anmelden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (170 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Auch heuer sind die Oster-Brauchtumsfeuer wieder erlaubt. Besonders bei Trockenheit ist allerdings Vorsicht geboten, deshalb müssen solche Vorhaben auch bewilligt werden. “Ein Osterfeuer zu entzünden ist bei uns ein beliebter Brauch, deswegen bitte ich alle Privatpersonen, sich rechtzeitig anzumelden. Ganz im Sinne der Umwelt empfehle ich aber, dass Bürgerinnen und Bürger zu den großen Veranstaltungen kommen und eher auf ein eigenes Feuer verzichten”, appelliert Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten).

Vorher anmelden

Die Anträge stehen ab sofort auf www.klagenfurt.at sowie www.berufsfeuerwehr.at, im Bürgerservicebüro des Rathauses sowie bei der Berufsfeuerwehr zur Verfügung. Die vollständig ausgefüllten Anträge müssen bis spätestens vier Kalendertage vor Entzündung des Brauchtumsfeuers bei der Berufsfeuerwehr entweder persönlich, per Post oder per Mail-Adresse an [email protected] einlagen. Nach telefonischer Terminvereinbarung wird ein Ortsaugenschein durchgeführt. Nähere Informationen dazu befinden sich auf einem eigenen Informationsblatt, welches ebenfalls im Internet und bei den angegebenen Stellen verfügbar ist.