Echtes Traumwetter: 20-Grad-Marke wurde heute in der Steiermark geknackt Steiermark - Kaum zu glauben: Am heutigen 22. März 2023 wurde in Bad Radkersburg und in Hartberg die 20-Grad-Marke geknackt! Auch in den kommenden Tagen bleibt es weiter mild.

In der Steiermark ist am Mittwoch, dem 22. März 2023, die 20-Grad-Marke geknackt worden. Am Nachmittag wurden bei den Wetterstationen in Bad Radkersburg und in Hartberg 20,1 Grad gemessen. Aber auch andere Städte und Gemeinden waren nah dran! So hatte es in Graz heute 19,9 Grad. In Leoben, Kapfenberg, Leibnitz-Wagna und Deutschlandsberg konnten 19,8 Grad erreicht werden. Auch in den kommenden Tagen bleibt es noch mild.