Ab sofort im Einsatz: Vier nagel­neue Busse für den Villacher Taktverkehr Villach - Ab sofort bereichern vier nagelneue Busse den Taktverkehr in Villach. Mit 2. April 2023 soll eine Weiterentwicklung bei drei städtischen Buslinien folgen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) Am Foto: Bürgermeister Günther Albel, Stadtrat Gerald Dobernig und Daniel Besic, stellvertretender Betriebsleiter bei Dr. Richard © Stadt Villach/Karin Wernig

Insgesamt 22 Busse verkehren aktuell auf den Villacher Stadtlinien – vier davon sind nagelneu. “Sie sind sie leiser und stoßen weniger CO₂ aus als ihre vier Vorgänger, die künftig an einem anderen Ort ihre Verwendung finden werden”, heißt es dazu seitens der Stadt.

So sehen die neuen Gefährte von Außen aus. © Stadt Villach/Karin Wernig

Das Können die neuen Gefährte

Die Busse, welche von der Dr.-Richard-Gruppe angekauft wurden, bieten 32 Sitz- und 70 Stehplätze sowie zwei rollstuhlgerechte Plätze. Die Fahrzeuge sind zwölf Meter lang und werden zum allerersten Mal eingesetzt. Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) begrüßt den Schritt: „[…] Zu einem guten öffentlichen Verkehrsangebot gehört natürlich auch eine moderne Busflotte.“

Ein Blick ins Innere zeigt... © Stadt Villach/Karin Wernig Die neuen Busse bieten 32 Sitz- und 70 Stehplätze. © Stadt Villach/Karin Wernig

Weiterentwicklung bei drei städtischen Buslinien

Auch Stadtrat Gerald Dobernig (ERDE) zeigt sich erfreut. „Wir arbeiten aktuell an einer Vielzahl von Verbesserungen für die Fahrgäste des BUS:SI. Die neuen Fahrzeuge sind ein weiterer Schritt in unserer Qualitätsoffensive im Öffentlichen Verkehr.“ Ab dem 2. April 2023 wird es in Villachs öffentlichem Busverkehr zudem eine Weiterentwicklung bei drei städtischen Buslinien geben. Von den Änderungen betroffen sind die Linien 1, 6 und 5A.