Davon sechs Monate unbedingt Schülerinnen belästigt & missbraucht: Lehrer zu 18 Monaten Haft verurteilt Steiermark - Zu 18 Monaten Haft, davon sechs Monate unbedingt, wurde am heutigen Mittwoch, dem 22. März, ein Steirer verurteilt. Der 61-jährige Lehrer soll Schülerinnen sexuell belästigt haben. Eine weitere Schülerin soll er missbraucht haben. Er darf in Zukunft nicht mehr als Lehrer arbeiten. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (195 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels.com

Skandal um einen 61-jährigen Lehrer aus der Steiermark: Zwischen September 2017 bis Mai 2022 soll der Musiklehrer zwei Mädchen sexuell belästigt haben. Eine weitere Schülerin soll er missbraucht haben. Wie die “Kleine Zeitung” berichtet, habe der 61-Jährige die Schülerinnen auf seinem Schoß sitzen lassen und sein Gemächt dabei an sie gepresst. Doch das war nicht alles: Der Steirer soll die Mädchen außerdem am Oberschenkel und am Hintern angefasst haben. Bei einer 16-Jährigen soll er mit seiner Hand unter ihre Kleidung gefahren sein und sie dort im Intimbereich begrapscht haben.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Als die Tat ans Licht kam, wurde er sofort vom Dienst freigestellt. Der Steirer war an einem Gymnasium in der Obersteiermark und einer Musikschule in Oberösterreich als Musiklehrer tätig. Wenig später begann die Polizei gegen den 61-Jährigen zu ermitteln. Am heutigen Mittwoch musste der Steirer vor Gericht. Ihm wurden “Verbrechen des sexuellen Missbrauchs von Unmündigen” und “Vergehen des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses” vorgeworfen. Das Urteil: 18 Monate Haft, davon sechs Monate unbedingt. Es ist noch nicht rechtskräftig. Seiner Beschäftigung als Lehrer darf er nicht mehr nachgehen.