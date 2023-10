Feuerwehr im Einsatz

Zigarette löste Brand in St. Kanzian aus

St. Kanzian am Klopeinersee - Eine weggeworfene Zigarette löste am Mittwoch einen Brand im Abstellraum eines Wohnhauses in der Gemeinde St. Kanzian am Klopeinersee aus. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Peratschitzen, Stein im Jauntal und Eberndorf.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (73 Wörter)