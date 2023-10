Hohe Strafe bei Verstoß

Waldbrand­­­gefahr: Jetzt auch striktes Feuer­­verbot in Feldkirchen

Feldkirchen in Kärnten - Die Liste jener Bezirke, in denen aktuell ein Feuer- und Rauchverbot im Wald herrscht, wird immer länger. Nach Villach-Land und St. Veit an der Glan erließ nun auch die Bezirkshauptmannschaft Feldkirchen eine solche Verordnung.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (87 Wörter)