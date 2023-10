Wetterausblick Frühling hält Einzug: Donnerstag wird es bis zu 22 Grad warm Steiermark - Bis zu 22 Grad könnten die Thermometer am Donnerstag in der Steiermark anzeigen. "Vielerorts wird es somit der bislang wärmste Tag des Jahres sein", erklären die Fachleute von GeoSphere Austria. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) © 5min.at

Am Donnerstag ist es verbreitet sonnig und mit einer südwestlichen Höhenströmung wird sehr milde Luft herangeführt. Bis zu 22 Grad sind möglich. “Vielerorts wird es somit der bislang wärmste Tag des Jahres sein”, erklären die Fachleute von GeoSphere Austria. Zwar könnten gegen Mittag von Westen her ein paar Wolkenfelder auftauchen, “Niederschlag wird jedoch nicht erwartet”, so die Wetterexperten.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.