Prognose Wetter in Kärnten: Hier könnte es am Donnerstag bis zu 22 Grad haben Kärnten - Wie schön! Bis zu 22 Grad könnten die Thermometer am Donnerstag in Kärnten anzeigen. Vor allem im Unteren Lavanttal stehen die Chancen gut. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) © 5min.at

Überwiegend sonniges Wetter dominiert am Donnerstag in Kärnten. “Dichtere Wolken sind nur im Südwesten entlang der Karnischen Alpen zu erwarten, es bleibt aber auch hier trocken”, betonen die Fachleute von GeoSphere Austria. In einigen Tälern könnte allerdings lebhafter West- bis Südwestwind aufkommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad im Lesachtal und 22 Grad im Unteren Lavanttal.

