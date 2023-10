Einsatz im Gange Polizei­hubschrauber kreist über Villach Villach - Für Aufregung sorgte am späten Mittwochabend ein Polizeihubschrauber, der über der Villacher Innenstadt kreiste. "Was ist passiert?", fragen mehrere 5 Minuten Leser. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (113 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Seit knapp einer Stunde kreist ein Polizeihubschrauber über Villach. Auch unzählige Streifen sind auf den Straßen unterwegs. Leser aus allen Ecken der Draustadt fragen: “Was ist da los?” Auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt man bei der Landespolizeidirektion Kärnten, dass ein Einsatz im Gange ist. Allem Anschein nach dürfte es sich um eine Fahndung handeln.

#Update – Versuchter Einbruch

Wie Stephan Brozek von der Villacher Stadtpolizei nun gegenüber 5 Minuten bestätigte, löste ein versuchter Einbruch in einen Kindergarten den Großeinsatz am Mittwochabend aus. “In der Zwischenzeit konnten drei Jugendlichen aufgegriffen werden, die in Zusammenhang mit der Tat stehen dürften”, so Brozek. Nähere Informationen folgen.