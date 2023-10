Tausende Euro wert Feldkirch­nerin (17) wollte nach Moto­cross schauen - doch diese war weg Feldkirchen - Im Laufe der letzten beiden Tage wurde die tausende Euro teure Motocross einer 17-jährigen Feldkirchnerin aus dem offenen Gartenschuppen gestohlen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (51 Wörter) © 5min.at

Zwischen 21. und 22. März haben bislang unbekannte Täter die Tatsache genutzt, dass in Feldkirchen ein Gartenschuppen offen stand. Aus diesem stahlen sie die Motocross einer 17-Jährigen, wie die Polizei in einer Presseaussendung mitteilt. Der Feldkirchnerin entstand durch diesen Diebstahl ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.