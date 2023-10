Eine Million Haushalte profitieren Neuester 200-Euro-Bonus: Antrag nötig, damit Geld auf Konto kommt Kärnten - Nachdem monatelang um eine Mietpreisbremse gekämpft wurde, kommt diese nun doch nicht. Stattdessen gibt es einen 200-Euro-Bonus für knapp eine Millionen Haushalte in ganz Österreich. Doch den gibt es nicht automatisch. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (249 Wörter) © Fotomontage 5min.at & StockSnap / pixabay Artikel zum Thema Mietpreis­bremse kommt nicht: Statt­dessen gibt es einen Bonus

Monatelang hat man diskutiert, nun ist es seit gestern amtlich: Die Mietpreisbremse kommt nicht, dafür bekommen etwa eine Million Haushalte in Österreich einen 200-Euro-Wohnkostenzuschuss, den sich die Regierung mehr als 200 Millionen Euro kosten lässt – wir haben berichtet. Für jene Menschen, die in einer Altbauwohnung leben, bedeutet das allerdings, dass die Mieten mit Mai um über acht Prozent ansteigen werden. Für viele andere Haushalte hat die Lösung jedoch auch Vorteile, da es wieder einen Bonus mehr gibt.

Knapp ein Drittel der Haushalte profitiert

Das Geld, das der Bund ausschüttet, wird dabei direkt an die Länder gehen, die es dann an die Haushalte weitergeben. Doch das geht nicht automatisch, um die 200 Euro zu bekommen, muss man einen Antrag ausfüllen und erstellen. Wie es genau funktionieren wird, ist aktuell noch nicht klar, nun sind jedenfalls die Länder an der Reihe. Etwa eine Million Haushalte sollen es laut Schätzungen der Regierung sein, die vom neuen Bonus profitieren – insgesamt gibt es in Österreich rund 3,5 Millionen Haushalte.

Wer bekommt das Geld?

Wer das Geld bekommt, bestimmen jedenfalls die Bundesländer selbst. Damit gibt es auch (noch) keine fixe Einkommensgrenze, ab der ausbezahlt wird. Zum Vergleich kann jedoch die Stadt Wien hergenommen werden, die bereits eine Wohnhilfe präsentiert hat – auch hier im Wert von 200 Euro. Ein-Personen-Haushalte dürfen dabei bis zu 40.000 Euro, Mehr-Personen-Haushalte bis zu 100.000 Euro verdienen – jeweils brutto. Wie die Lösung in Kärnten aussehen wird, wird sich zeigen.