Leichtathletik-Kurs

Drei Kärntner bei Mehrkampf-Kurs in Faak am See mit dabei

Faak am See - Erst kürzlich hat es einen Mehrkampf-Kurs von Österreichs Top-Leichtathleten in Faak am See gegeben. Mitten drin auch drei Kärntner.

