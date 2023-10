In der Unteren Fellach Zwischenfall beim Gassi-Gehen: Herrchen verletzt sich leicht Untere Fellach - In der Unteren Fellach ist am Montagabend ein Mann mit seinen beiden kleinen Hunden von einem anderen Hund angegriffen worden, wie uns die Schwester des Betroffenen berichtet. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (281 Wörter) Leserstory SYMBOLFOTO © kk / privat

Am Montag Abend soll in der Unteren Fellach ein Villacher von einem Hund angegriffen worden sein. Er war mit seinen beiden kleinen Hunden, Amadeus und Tassilo, gerade auf seiner täglichen Abendrunde. Am Weg traf er dann ebenfalls einen Mann mit seinem Hund, wie uns Anna T.*, seine Schwester, berichtet. Dieser soll sich dann von der Leine losgerissen und den Mann mit seinen zwei Hunden attackiert haben, woraufhin auch er mit dem angreifenden Hund rücklings in ein Feld fiel – eine kleine Bisswunde, Rückenschmerzen und ein Krankenhausbesuch blieben bei ihm zurück, wie auch die Polizei gegenüber 5 Minuten bestätigt. Der Halter des angreifenden Hundes sei auch sehr aggressiv gegenüber Annas* Bruder gewesen, berichtet sie.

“Ist eher ein Kampfschmuser”

Der Hundebesitzer des beschuldigten Hundes wiederum meint, dass sein Listenhund mehr ein “Kampfschmuser” sei, berichtet er gegenüber 5 Minuten. “Das hat sich alles nicht so zugetragen. Wir sind auf unterschiedlichen Straßenseiten gegangen, dann hat er die Seite gewechselt.” Dabei hätten die Hunde kein gutes Verhältnis. “Er lässt seine beiden Hunde immer recht nahe an meinen Hund ran”, meint er weiter.

“Er ist mit meinem Hund in das Feld gestürzt”

“Und am Montag war es dann zu nahe und mein Hund hat einen von ihnen erwischt. Mein Hund hat sich aber sicher nicht losgerissen”, widerspricht er der Darstellung. Der Bruder von Anna* hätte dann dazwischengegriffen und sei mit seinem Hund in das angrenzende Feld gestürzt, stellt er diese Tatsache recht ähnlich dar. Die Polizei bestätigt gegenüber 5 Minuten einen derartigen Vorfall, kann aktuell aber noch nichts genaueres dazu sagen, da die Ermittlungen laufen würden.

*Name von der Redaktion geändert